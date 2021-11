Message par nerghull » dim. août 08, 2021 9:52 pm

Synopsis bref

Adaptation à Ravnica

Ravnica

L’essaim Golgari est un groupe extrêmement nombreux de morts vivants et de créatures insectoïdes qui rôdent dans le Souterrègne un sous-sol marécageux et luxuriant gigantesque qui couvre tout les sous-sols de Ravnica . Pas foncièrement maléfique, l’essaim incarne le cycle de la vie et de la mort, les rebuts de la ville échoue au fond de ses égouts où leur est offert la possibilité d’une nouvelle chance, en tant que mort-vivant dans ce monde d’elfes nécrotiques, de ruches bourdonnantes et de plantes et champignons mort-vivants.



Acte I - les sans guildes

En cuisine



Dans les entrepôts



A battre le pavé pour des livraisons



A espionner les autres guildes pour le compte de la ligue Izzet (oui, il n’est pas si innocent)



Ravnica

Les golgari ne transforment normalement pas en morts-vivants des personnes non-consentantes, surtout pas en goules, particulièrement dangereuses car guidées par la Faim



Les Izzet ne se préoccupent normalement pas du cycle de la vie et de la mort, qui plus est leurs inventions ont généralement un aspect pratique ou destructif



Tous semble fascinés par la Faim, un concept incarné par les goules et dérivé en philosophie de vie, celle de l’avidité qui pousse à abandonner tout précepte moral



Acte II.a - La décision Izzet

Les PYROLOGUES Sont opposés aux recherches des scissionnistes



Les ELECTROMANCIENS Sont neutres



Les METALLURGES Sont opposés aux recherches des scissionnistes



Les MIMEOGRAPHES Sont en faveur des recherches des scissionnistes



Les ORIENTATEURS Sont neutres



Les CONTINUISTES Sont opposés aux recherches des scissionnistes



Les ALCHIMISTES Sont en faveur des recherches des scissionnistes



Les PLASMA-DERMATISTES Sont en faveur des recherches des scissionnistes



Acte II.b – L’aversion Orzhov

Ravnica

Interlude – La cité des traitres

Des nains cannibales dévorés par la Faim répandent le chaos dans les souterrain Boros, Izzet et Gruul, leurs camarades essaient de récupérer d’anciens frères d’armes le plus humainement possible

Les bêtes de guerre Gruul infectées par des insectes parasites morts-vivants deviennent folles, entrainant leurs dresseurs dans une frénésie destructrice

Des izzets mécontents ont saboté le systèmes d’égoûts de la ville répandant des maladies

Une division de croisées goules défile dans les rues en armure complète, à la stupéfaction globale

Un enterrement important est perturbé par des orzhov et des chasseurs de morts vivants, signe de la paranoïa qui entoure les cadavres

Des gargouilles deviennent folles et attaquent morts comme vivants sur les chemins les plus isolés et encaissés de la cité

Une société de mage indépendants spécialisé dans le transport rapide aurait négocié des accès aux portails de guildes avec les liches du Souterrègne

Vieillissant et triste de ne plus être écouté par la ruche, le Dragon-Vermine s’est retiré de la vie de l’Essaim et s’est confectionné un nid douillet au plus profond du Souterrègne



Acte III – La ruche méphitique

Si les izzet ont monté une tête de pont dans le Souterrègne, l’ambiance est celle d’une ville occupée dont le cœur échape encore aux envahisseurs. Le Conseil Caravane lance des opérations commando pour récupérer matériel et guildiers imprudents pour grossir les rangs de ses armées.



Si la ville est complétement aux mains du Conseil Caravane, il est mal vu d’accueillir des étrangers. Les PJs pourront avoir des contacts rapprochés selon leur niveau de Monstruosité, déterminé par leur apparence de base et la profondeur de leur contrat avec l’Argentier, cette idéologie étant en effet ancrée profondément dans le Souterrègne. (Humain : 1, Cornes, crocs, poils, écailles, queues, elytres : 2, aspect monstrueux : 3, mort-vivance : 4)



Le marché aux insectes où sont échangés des bestioles qui servent à tout

Les berges de réanimations où les elfes récupéraient les rebuts de la ville pour leur offrir la possibilité de la non-vie

Les campements gobelins où des sans-guildes et des mercenaires se sont retrouvés bloqués au début des troubles

Les ruches-dortoirs toute en verticalité où vivent la population insectoïde rampante et volante du Souterrègne

Les puits alchimiques où poussent, meurent, renaissent et se mélangent les plantes et les champignons uniques au Souterrègne

Les stalactiques observatoires, qui offrent une vue imprenable sur la ville et les marais où elle baigne

La tombe du Géant Mycotique, qui n’est jamais vraiment mort, les champignons qui pilotent son cerveau hibernent juste

La couche du Dragon-Vermine, pas avare de conseil si on parvient à le sortir de sa torpeur